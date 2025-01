Ilrestodelcarlino.it - Contro l’abbandono di animali. L’oasi canina diventa realtà: "Così troviamo una casa per tutti"

Si respira amore e condivisione al parco intitolato a Gioia e Romeo, due cani fortunati che oggi danno il nome a quello che è qualcosa di più di un canile. Sono un centinaio gliche hanno trovato rifugio alla fondazione Gioia e Romeo, a Lapedona: sotto le feste di Natale alcuni di loro hanno trovato unae famiglie generose ma ce ne sono ancora molti altri che aspettano, alcuni anche da anni. Perloro Chiara Santarelli, che gestisce un centro di educazione cinofila e al canile va tutte le settimane come volontaria, ha organizzato una passeggiata a sei zampe di solidarietà che ha consentito di acquistare ben 140 scatoline di cibo umido da mandare ai randagi, ospiti del canile e tenuti come si deve. Chiara ha anche trovato la collaborazione di un amico, Paolo Paci, che ha ritratto i cani pronti per essere adottati e ha costruito una vetrina speciale sulla pagina Facebook della fondazione e dell’associazione Amici di Gioia e Romeo: "Ogni cane ha una storia e un percorso, spiega Chiara, ogni adozione deve tenere conto di questo.