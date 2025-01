Rompipallone.it - Calciomercato, l’attaccante lascia il club: futuro in Serie A?

La finestra disi è aperta e le squadre studiano le migliori mosse che si verranno a creare. Di seguito le ultime novità sul.Le società di ognisono al lavoro per trovare i giusti innesti per migliorare e rendere ancora più competitive le proprie squadre in vista del mercato che si è aperto il 2 gennaio. Si lavora sia in entrata, ma anche in uscita per trovare sistemazione ai giocatori che non fanno più parte del progetto.Inoltre, si guarda alle possibili occasioni che si vengono a creare, monitorando la situazione tra i giocatori e i propri, per poi affondare il colpo. Negli ultimi giorni, una delle notizie di mercato più seguita riguarda ildi James Rodriguez, attaccante che è stato seguito a lungo dalla scorsa estate dalla Lazio e che ha dimostrato, ancora oggi, tutto il suo potenziale durante la Copa America 2024 diventando anche MVP.