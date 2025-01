Ilrestodelcarlino.it - Sacchi traccia il bilancio del 2024: "Grandi numeri per festival ed eventi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Iniziative con presenze record, finanziamenti per la valorizzazione turistica e la promozione del territorio, attenzione agli impianti e alle associazioni sportive. È ildell’assessore al Turismo, ai, allo Sport e alla Comunicazione Riccardo. "L’incessante lavoro degli ultimi anni sulla varietà e sulla qualità dei, deglimusicali e culturali, delle iniziative sportive e convegnistiche, ha fatto tornare Macerata un punto di riferimento nel radar dell’intrattenimento a livello regionale e non solo – spiega–. Un’evidente testimonianza sono iche ci confermano come siamo stati in grado di "guardare fuori" senza dimenticare l’importanza e il valore del mondo associativo cittadino, che è costantemente coinvolto, e con un occhio ben attento al prudente utilizzo delle risorse".