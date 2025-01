Lapresse.it - Roma-Lazio 2-0, Pellegrini e Saelemaekers decidono il derby

è terminata 2-0 per i giallorossi. Il, valido per la 19a giornata di Serie A, è stato deciso dalla rete di Lorenzoal 10? e dal raddoppio dial 18?.Finale nervoso con l’espulsione a Castellanos. Per il tecnico giallorosso Ranieri si tratta della quinta vittoria in cinquecapitolini disputati. Con questo trionfo lasale a 23 punti mentre laresta ferma a 35. Abbiamo vinto noi.#2-0 pic.twitter.com/NR2KnHblVu— AS(@OfficialAS) January 5, 2025