Ilgiorno.it - Rogo in via Volturno. Pasti e aiuti dalla Cri ai ventidue sfollati

Un pasto caldo ed un posto in cui dormire, mentre nella palazzina in cui risiedono i Vigili del fuoco si occupavano di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’immobile. Una nottata movimentata nella sede di via Bainsizza della Croce Rossa Italiana Comitato di Brescia, che ha accolto 22 persone sfollate a causa di un incendio in una palazzina di via. I 22, di cui 4 minori (8, 10, 14 e 16 anni), sono stati trasferiti dagli appartamenti alla sede del comitato bresciano guidato da Carolina David. Qui, una quindicina di volontari si sono occupati dell’accoglienzae dell’allestimento della sala dove potessero passare la notte. Sono stati serviti ia quaranta pesone nella sala dove si è svolto il Capodanno. Alla Croce Rossa la richiesta di intervento è arrivata dal Comune di Brescia venerdì sera.