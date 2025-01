Lanazione.it - Malore mentre gioca, salvato col defibrillatore

CAPRAIA E LIMITE (Firenze) Un centro sportivo, due campi da calcio e due partite in contemporanea. Da una parte il miracolato. Dall’altra il suo angelo custode. Tragedia scampata per un 56enne che venerdì sera ha accusato un, perdendo coscienza,era impegnato in una sfida di calcetto tra colleghi al centro sportivo di Limite sull’Arno in via Gagarin. È successo tutto in una manciata di minuti. L’uomo, residente a Lastra a Signa, colto da una crisi cardiaca è stato strappato alla morte grazie all’intervento tempestivo di un infermiere empolese, anche lui alle prese con una partita. "Non chiamatemi eroe. Ho fatto solo il mio lavoro", tiene a specificare Daniele Fontanelli: il professionista 42enne non ci ha pensato due volte a precipitarsi sul campo. L’uomo era già a terra, in arresto cardiaco.