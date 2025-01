Liberoquotidiano.it - "L'anticamera delle dimissioni": Alessandra Todde "decaduta", l'ex rivale Truzzu la stronca | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La decadenza. Mai come questa volta un termine giuridico coincide con la stagione politica": Paolo, ex candidato del centrodestra alle regionali in Sardegna, lo ha scritto in un post su Facebook commentando le ultime notizie sulla governatrice pentastellata, dichiaratada consigliere regionale e quindi da presidente da parte del collegio regionale di garanzia elettorale per presunte irregolarità nelle spese elettorali. Accuse che laha negato, decidendo di andare avanti e di difendersi nelle sedi appropriate. Al di là del fatto specifico, però, secondoc'è un problema alla base, molto più grande e grave. "La rendicontazionespese elettorali della Presidenteè la cartina di tornasole di questa legislatura 'decadente' a guida 5 stelle - ha scritto nel suo post -.