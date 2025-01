Gossipnews.tv - Ilary Blasi Chiude Con Mediaset: Cala il Gelo Sui Rapporti!

conper concentrarsi su nuovi progetti e una relazione che fa discutere. Ecco cosa è accaduto!ha preso una decisione sorprendente: non tornerà super il momento. La conduttrice romana ha annunciato che non ci sono nuovi progetti previsti sulle reti del Biscione. In un’intervista a FQ Magazine, ha parlato apertamente della sua scelta e del suo futuro, che sembra prendere una direzione diversa. A breve, sarà protagonista di una docu-serie targata Netflix intitolata, in uscita il 9 gennaio, ma non la vedremo su Canale 5 o altri canali.L’addio non è improvviso. Già da tempo si parlava di un rapporto raffreddato trae l’azienda per cui ha lavorato per anni. Le tensioni sono diventate evidenti lo scorso anno, quando le è stata affidata la conduzione di Battiti Live, programma trasmesso in estate, periodo considerato meno strategico in ambito televisivo.