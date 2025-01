Sport.quotidiano.net - Il 2025 dell’Olimpia parte col botto: rifilati 115 punti a Pistoia, terzo successo consecutivo

Ilin Serie A inizia con il, sono ben 115 iche i biancorossi realizzano al PalaCarrara divincendo nettamente la prima partita in campionato del nuovo anno. Unsenza grandi patemi quello, nonostante un roster un po’ rimaneggiato con qualche riposo forzato in ottica Eurolega. Così, ancora una volta il bomber di campionato è Armoni Brooks che si conferma specialista da 3con una prestazione di altissimo profilo. L’americano ne firma 28 (6/8 da 3), poi Mirotic mette in saccoccia la sua classica giornata in ufficio da 11e 9 rimbalzi e Mannion dà le sgasate al momento giusto nella ripresa per chiudere i giochi anzitempo realizzando 13con 4 assist. Così l’Olimpia produce la sua miglior prestazione offensiva in stagione con un ottimo 17/29 da 3, al netto di unaalle prese con una crisi nera (8 sconfitte di fila), Milano produce una gara sostanziosa che le regala il