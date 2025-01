Calciomercato.it - Fair Play Finanziario e Thiago Motta: il Manchester United può andare incontro alla Juve per Zirkzee | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante olandese è già sulla lista d’uscita dei Red Devils. Filo diretto tra il suo agente, Kia Joorabchian, e Cristiano Giuntoli. Affare possibileMilik si è fatto male di nuovo, Vlahovic continua fare il bello e il cattivo tempo, Nico Gonzalez non dà garanzie sul piano fisico. Lantus è in emergenza in difesa, ma è alle prese anche con il problema attacco. Per questo Giuntoli si sta muovendo su più fronti, in particolare su quello rappresentato da Joshua, perché ilpuò accettare il prestito oneroso (AnsaFoto) – calciomercato.itL’olandese è esploso al Bologna con, il quale fin dscorsa estate lo avrebbe voluto con sé a Torino. Dopo appena sei mesi di buio pesto in quel gran caos di, sponda, ecco presentarsi l’occasione.