Dossena | La sosta ci ha dato più serenità

La speranza è che lasia servita a rimettere assieme i cocci e a compattare un gruppo che nelle ultime gare aveva perso un po’ di tranquillità. La Spal cerca punti davanti al suo pubblico contro il Perugia, per dare una sterzata alla sua stagione: "Laci haun po’ di– esordisce mister, evidenziando come questo periodo abbia permesso il recupero di alcuni elementi della squadra –, la partita di oggi l’abbiamo preparata bene. Abbiamo grande voglia e piacere di ritornare davanti al nostro pubblico con una prestazione convincente. Il Perugia ha armi importanti, ma può concedere occasioni. Noi vogliamo limitare i danni e alzare l’attenzione, anche sui calci piazzati: abbiamo lavorato su diversi moduli, dobbiamo essere pronti anche in relazione a come giocherà il Perugia".