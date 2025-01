Quifinanza.it - Classifica delle città più tassate e ricche d’Italia

Leggi su Quifinanza.it

Lein Italia non sono tutti uguali. Alcune, infatti, sono piùmentre altre devono affrontaretasse molto alte che pesano ovviamente sui cittadini. In merito a esse, è possibile sapere quali sono i comuni più tassati grazie agli ultimi dati pubblicati dalla Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre). Si tratta quindiin cui i contribuenti Irpef sono i più tartassati. C’è poi un importante report pubblicato dal Mef dal quale si evince, invece, quali sono invece comuni più ricchi grazie ai redditi dichiarati dai cittadini nel 2023.Quali sono i contribuenti più tartassati?Come detto, in Italia ci sono contribuenti che pagano più tasse rispetto ad altri. Dagli ultimi dati della Cgia Mestre emerge che lepiùsono in ordine Milano, Roma e Monza Brianza.