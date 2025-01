"Calza sospesa", raccolti oltre 5mila dolciumi per i bimbi di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Si è conclusa l’iniziativa di solidarietà “”, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di. Grazie alla generosità di cittadini e commercianti, sono state raccolte più di 1.000 calze e5.000destinati ai più piccoli. La distribuzione delle calze si svolgerà oggi alle ore 16.00 a Palazzo San Giacomo, dove verranno consegnate ai rappresentanti degli enti del Terzo Settore che hanno aderito all’iniziativa. Le attività proseguiranno anche la mattina di domani, 6 gennaio, per raggiungere il maggior numero di bambini possibile. Un contributo significativo è arrivato da Flordocafé, che ha sostenuto l’iniziativa sin dal principio, donando1.000 calze e una vasta quantità di. Tra gli enti del Terzo Settore che riceveranno le calze ci sono realtà impegnate nel sostegno alle fasce più deboli, come la Caritas Diocesana, L’Isola che non c’è, Base Condor, Il Primo Abbraccio, Spartac San Gennaro, SD Sfera Diffusion e il Centro Nazionale Sportivo Libertas.