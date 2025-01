Sport.quotidiano.net - Brescia passa al PalaBigi. È la quinta sconfitta di fila

CONAD 0 CONSOLI3 TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 1, Porro, Partenio 2, Guerrini 9, Stabrawa, De Angelis (L), Barone ne, Bonola 4, Gasparini 10, Alberghini ne, Suraci 9, Sighinolfi 9. All. Fanuli. CONSOLI: Erati 6, Hoffer (L), Cavuto 13, Bonomi, Tiberti 1, Tondo 13, Cominetti 9, Cargioli ne, Franzoni (L), Bettinzoli ne, Bisset Astengo 16, Manessi, Raffaelli. All. Zambonardi. Arbitri: Autuori e Angelucci. Parziali: 22-25, 23-25, 19-25. Note Reggio Emilia: ace 3, service error 11, ricezione 47%, attacco 44%, muri 5. Note: ace 10, service error 11, ricezione 55%, attacco 57%, muri 5. Si aggrava la crisi della Conad (12), che cede in 3 set alla capolista(36). La formazione cittadina, col kappao del, porta a cinque la striscia di sconfitte consecutive e rimane al penultimo posto della graduatoria di A2, sinonimo di retrocessione diretta se confermato a fine campionato.