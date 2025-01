Ilrestodelcarlino.it - A Folignano arrivano un sostegno agli affitti e il bonus bebè

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

due importanti misure adelle famiglie di. L’amministrazione comunale ha deciso di istituire un fondo ’Benvenuti a!’, finanziato con la complessiva somma di 15.000 euro, posta completamente a carico del proprio bilancio, per la concessione di un contributo pari a 250 euro a favore dei nuclei familiari residenti con redditi Isee fino a 25.000 euro (annualità 2025), in cui vi siano figli nati o adottati nel 2023 e 2024. Inoltre per contrastare il caro-, il Comune ha istituito un fondo di 30.000 euro, con risorse tratte esclusivamente dal proprio bilancio, nel quale si dispone la concessione di un contributo fino a 1.500 euro, per un valore di quattro mensilità del canone di locazione, a favore di tutti i conduttori di immobili di civile abitazione ad uso abitazione, residenti da almeno un anno nel territorio comunale, con Isee (annualità 2025) non superiore a 15.