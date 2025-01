Sport.quotidiano.net - Venezia-Empoli 1-1: Esposito replica a Pohjanpalo

, 4 gennaio 2024 – Pari ed emozioni al Penzo di Sant’Elena, doveedaprono il loro 2025 con un 1-1 che porta in dote un prezioso punto a testa. Un risultato maturato interamente nei 45’ iniziali, nei quali si sono condensate gran parte delle occasioni e delle emozioni della gara: basti pensare che dopo appena 5’, ilha sbloccato il risultato con, bravo ad approfittare di un pasticcio in disimpegno di Vasquez. L’non si è comunque dato per vinto e ha pian piano conquistato campo e fiducia, raggiungendo il pari al 32’ cone sfiorando poi il sorpasso con l’ex di giornata Maleh. L’ultima occasione del primo tempo è stata però di marca lagunare e ha portato la firma diche è arrivato ad un passo dalla doppietta personale. Le squadre non hanno però dato seguito alle buone premesse create nella metà di gara iniziale: nella ripresa, infatti, i ritmi sono calati e con essi le opportunità da rete (l’ha avuto le occasioni più ghiotte con Cacace ed), con il risultato che di conseguenza è rimasto fermo sull’1-1 fino al triplice fischio dell’arbitro Juan Luca Sacchi.