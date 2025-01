Spunti di vista Resta il dubbio | poteva Gasp osare di più?

Sport.quotidiano.net - (S)punti di vista. Resta il dubbio: poteva Gasp osare di più?

Mola Il “day after“ dell’Atalanta è agrodolce e spacca il popolo bergamasco: da una parte quelli che non accettano la sconfitta con l’Inter perchè la Dea sin dal principio ha rinunciato alla propria identità e dall’altra (Gian Pieroerini incluso) chi rimpianti non sembra averne.facile protestare per eventuali decisioni dell’arbitro derubricando la semifinale di Supercoppa Italiana "un buon test" o "un’ottima esperienza" (dixit). Come se il viaggio in Arabia fosse stata una sorta di gita premio, una tourneé invernale, e non un palcoscenico dove potersi aggiudicare il primo trofeo del 2025. Ovviamente il tecnico della Dea sbuffa e mastica amaro, non è d’accordo con gli addetti ai lavori che gli “rimproverano“ il fatto di aver esagerato col turnover e aver lasciato fuori tanti, troppi titolari e non mette in discussione (almeno pubblicamente) le proprie scelte: "Non ho fatto delle prove, era il momento giusto per valutare alcuni giocatori importanti".