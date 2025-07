Palio del Golfo | annullato il concerto di Dargen D' Amico al Molo Italia

Il Palio del Golfo di quest'anno riserva una sorpresa amara: il tanto atteso concerto di Dargen D'Amico al Molo Italia è stato annullato all’ultimo minuto. Gli appassionati, speranzosi di ascoltare le hit che hanno reso famoso Jacopo Matteo, dovranno invece attendere un’altra occasione per vivere l’emozione della musica live. La serata, infatti, si chiude senza il consueto spettacolo, lasciando un po’ di delusione tra i fan e gli organizzatori.

La Spezia, 9 luglio 2025 – Nessun concerto di Dargen D'Amico, stasera, mercoledì 9 luglio al Molo Italia. Gli organizzatori, infatti, fanno sapere che “l'evento di PAL100! con ospite a sorpresa previsto alle 22, è annullato per motivi tecnico-organizzativi. Annullato anche il dj set a cura di 'Oflog Projet' previsto per le 21”. Quindi non ci sarà la possibilità per i tanti appassionati, di ascoltare le hit che hanno reso famoso Jacopo Matteo Luca D'Amico (questo il nome completo dell'artista), ovvero ' Dove si balla ', una delle più amate al Festival di Sanremo 2022 (dove si piazzò nono), nell'edizione del suo esordio, ma anche ' Onda Alta ', due anni dopo sempre nella stessa manifestazione canora, dove si classificò invece ventesimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it