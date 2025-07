Violenta e picchia la compagna | arrestato

Una storia inquietante che evidenzia il grave problema della violenza domestica. Un uomo di Terni, accusato di aver minacciato e violentato la propria compagna, è stato finalmente arrestato a Torino dalla squadra mobile. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a lottare contro ogni forma di abuso e tutela le vittime. La lotta contro la violenza di genere è una priorità che riguarda tutti noi.

Terni, 9 luglio 2025 – Avrebbe minacciato e violentato la compagna, un uomo residente a Terni, nei cui confronti la squadra mobile della questura di Torino ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato rintracciato dagli investigatori nel capoluogo piemontese. L'indagine, svolta dalla squadra mobile di Terni sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Terni, ha fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico di un italiano, il quale - in base agli elementi probatori acquisiti e alla denuncia presentata dalla vittima, a lui legata da una relazione sentimentale - avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna, e l'avrebbe percossa in più occasioni e violentata sessualmente.