Prove Invalsi 2025 cala la dispersione scolastica Carenze in italiano e matematica

Secondo l’ultimo rapporto Invalsi, il 2025 segna un passo avanti nella riduzione della dispersione scolastica e delle carenze in italiano e matematica. Nonostante le sfide, i dati mostrano come l’apprendimento abbia raggiunto nuovi traguardi, con alcune materie che migliorano e si avvicinano agli obiettivi prefissati. Tuttavia, persistono disparità territoriali e differenze tra discipline, sottolineando l’importanza di strategie mirate per garantire un’educazione equa e di qualità per tutti gli studenti.

Secondo l’ultimo rapporto diffuso dall’ istituto di ricerca Invalsi, i livelli di apprendimento nella scuola italiana si confermano “a due velocità”. Considerando l’ultimo anno delle superiori, per esempio, italiano e inglese (letto) sono le uniche materie dove oltre la metà degli studenti otterrebbe una promozione superando la quota attesa. E in italiano si allargano le differenze territoriali. Ecco la situazione nelle altre discipline. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Prove Invalsi 2025, cala la dispersione scolastica. Carenze in italiano e matematica

