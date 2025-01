Ilrestodelcarlino.it - Si riparte oggi con due sfide-salvezza

Daa lunedì. Iniziala seconda giornata del girone di ritorno. Con due. Ci sono punti in palio pesanti nei novanta minuti del ’Barbetti’ tra Gubbio e Lucchese, ma anche in Abruzzo si giocano tanto nella parte bassa della classifica il Pineto e il Sestri Levante. Serie C. Girone B (21ª giornata).: ore 15 Gubbio-Lucchese, Pineto-Sestri Levante. Domani: ore 12.30 Spal-Perugia. Ore 15 Legnago-Campobasso, Torres-Pescara. Ore 17.30: Carpi-Milan Futuro. Lunedì: ore 15 Pianese-Ascoli, Virtus Entella-Rimini, Arezzo-Vis Pesaro. Ore 17.30 Ternana-Pontedera. Classifica: Pescara, Ternana, Virtus Entella 41; Torres 36; Vis Pesaro, Arezzo 35; Rimini 29; Pianese, Carpi, Pineto, Ascoli, Campobasso 25; Perugia 23; Gubbio 22; Pontedera 20; Spal, Lucchese 19; Sestri Levante, Milan Futuro 16; Legnago Salus 13.