Ilrestodelcarlino.it - Seggiovia, bocciato anche il secondo ricorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fuori due.l’altroal Tar contro la nuovaPolla-Scaffaiolo al Corno alle Scale sfocia in una sentenza che non ferma l’iter di realizzazione dell’impianto. Dopo che il Tribunale amministrativo ha respinto ildel comitato ’Un altro Appennino è possibile’, con una pronuncia favorevole alla Regione e al Comune di Lizzano in Belvedere che intendono costruire il nuovo impianto, ora viene respintoquello della ditta Leitner contro l’affidamento dei lavori per laalla Ccm Finotello. I giudici amministrativi hanno esaminato ilil 4 dicembre e di ieri è la pubblicazione della sentenza che rigetta ildi Leitner, una delle principali aziende nel settore degli impianti a fune. Ccm Finotello si era aggiudicata la gara dopo che un primo bando per affidare la progettazione e l’esecuzione dei lavori era andato deserto nel 2023.