Sansonetti | Sì a indulto e amnistia Alemanno in gabbia è un atto disumano

Il direttore dell’Unità attacca l’enorme potere che hanno diversi magistrati e una giustizia che è totalmente da riformare“Come funziona la giustizia? Malissimo, basta pensare il potere che hanno i procuratori che è eccessivo, un potere abnorme, quello di arrestare in questo modo come è concepito.”.: “Sì ainè un” (ANSA) Notizie.comNon la tocca piano il direttore dell’Unità Pieroche è basito per tutto quello che sta accadendo da qualche anno a questa parte senza che nessuno o pochi facciano qualcosa per trovare un rimedio a una giustizia che cammina in maniera non tanto e solo indipendente ma spesso arbitraria, tanto che “non solo bisogna riformarla e ristrutturarla affinché funzioni per le persone per bene, senza accanirsi sulle persone come avviene adesso”.