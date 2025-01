Pronosticipremium.com - Premier League, Juric shock: il Brentford ne fa 5 al Southampton

Lasta entrando sempre più nel vivo, con la 20° giornata che si sta disputando oggi 4 gennaio. In quel del campionato inglese è lecito dire che ci sono volti noti a tutto l’ambiente Roma. Oltre all’Everton dei Friedkin ed il Nottingham Forest di Lina Souloukou, i tifosi giallorossi stanno tenendo d’occhio ilguidato da Ivan. Il tecnico croato ha infatti allenato i capitolini da settembre allo scorso novembre, inanellando una serie di risultati negativi e prestazioni al di sotto delle aspettative. Il coach di Spalato non ha, però, iniziato bene nemmeno la sua avventura in terra inglese.I suoi Saints hanno infatti perso nell’anticipo del pomeriggio, tra le mura amiche, per 5-0 contro il, in una gara a senso unico. Schade ha portato in vantaggio gli ospiti al 6? minuto, con Mbeumo che ha siglato due gol al 62? ed al 69?.