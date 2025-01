Bergamonews.it - “Panifici chiusi fino al 6 gennaio in Borgo Santa Caterina: non potevano accordarsi?”

Leggi su Bergamonews.it

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della signora Marisa. La sua riflessione può aprire un dibattito sulla necessità ed il servizio dei negozi di vicinato in una città, come Bergamo, dove vivono molti anziani.Gentile Direttore,Mi chiamo Marisa ho 83 anni e mi aiuta mio nipote nel scriverLe.Abito inda sempre, ho qualche acciacco ma mi muovo in autonomia così rimango un po’ in forma e mantengo un po’ di indipendenza.Giovedì 2, sono uscita per acquistare pane e latte e con sorpresa ho trovato i duedella via entrambial 6!I più vicini sono alle due estremità della via e per molti raggiungerli a piedi è problema e dovranno fare a meno del pane fresco, oppure chiedere a qualcuno di provvedere.Ilè composto da molte persone, tra cui moltissimi anziani, che garantiscono la ”sopravvivenza” dei negozi di vicinato, i quali però non pensano troppo al cliente; era difficileper averne almeno uno aperto in questo periodo per il rifornimento basilare?Un cordiale saluto e auguri per un buon 2025.