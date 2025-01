Pianetamilan.it - Milan, speranza Dani Olmo? I messaggi di Conceicao. Theo nella bufera. Emerson…

Tanto spazio dedicato alsui quotidiani - sportivi e non - in edicolamattina di oggi, sabato 4 gennaio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo non ha fatto in tempo ad archiviare la vittoria in Supercoppa fondamentale, che si pensa già al derby e non solo. Tantissime le voci di mercato. Vediamo insieme ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'Pianeta.it'! VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Juventus-1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Una gara vinta con le unghie e con i denti da parte del Diavolo che comunque è riuscito in quello che alla fine serviva, qualificarsi alla finale di lunedì sera. Tra i più deludenti è statoHernandez.