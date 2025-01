Laprimapagina.it - Mattarella in visita privata a Napoli: un viaggio tra arte, storia e cultura

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha trascorso una giornata ain, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi della città. In mattinata, il Capo dello Stato hato la Chiesa del Gesù Nuovo, una delle più celebri del centro storico, famosa per la sua facciata bugnata e per gli splendidi affreschi al suo interno. Successivamente, si è recato al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara, capolavoro dell’architettura gotica e rinascimentale, decorato con mattonelle dipinte a mano che raffigurano scene pastorali e floreali.Nel pomeriggio, laè proseguita al Museo di San Martino, situato sulla collina del Vomero. Il complesso museale, ospitato in una ex certosa, offre una straordinaria vista panoramica sulla città e sul Golfo di, oltre a custodire una ricca collezione di opere d’, presepi e reperti storici.