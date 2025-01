Ilrestodelcarlino.it - La Scuola d’infanzia si completa dopo 43 anni

A 43dalla sua costruzione, l’ala delladell’infanzia comunale di Fermignano finora lasciata a grezzo saràta, con una riqualificazione antisismica e la costruzione di una mensa a servizio dell’adiacenteprimaria. L’intervento sarà possibile grazie a un finanziamento Pnrr da 1,125 milioni di euro, accordato dal Ministero dell’Istruzione proprio allo scadere del 2024. Il Comune ne aveva fatto domanda a luglio, con un progetto che il Ministero aveva ritenuto ammissibile con riserva, chiedendo un’integrazione, in seguito inviata. La risposta definitiva non era ancora arrivata, ma l’amministrazione aveva comunque inserito l’intervento nel bilancio di previsione 2025-27 approvato il 17 dicembre: "Lo abbiamo fatto per poter procedere subito al bando d’appalto, in caso di finanziamento – spiega il sindaco, Emanuele Feduzi –.