La Flop 20 VDM del girone d’andata | disastro Milan e Roma c’è anche Lautaro

Abbiamo studiato i calciatori che hanno perso più valore di mercato (VDM) da luglio ad oggi: alcuni dati sono sorprendentiCi sono momenti in cui una classifica non parla di successi o record, ma di cadute rovinose. Questo è uno di quei casi. Parliamo della20 dei calciatori di Serie A con le maggiori perdite di valore di mercato (VDM) secondo i dati di Transfermarkt.Una lista nella quale non avremmo mai pensato di vedere(Foto: Ansa) – serieanews.comUnche lascia ferite profonde, soprattutto permentre persino un nome eccellente come quello diMartínez non è stato immune.In cima a questa poco invidiabile lista troviamo il, una squadra che con lasa gestione Fonseca sembra aver perso la bussola. Fikayo Tomori è l’emblema del declino, con un valore di mercato sceso di un clamoroso 45%, passando da 40 a 22 milioni di euro.