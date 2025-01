Tpi.it - Il 7 gennaio tornano su Rai 3 i reportage de “Il Fattore Umano”

Da martedì 7, in seconda serata su Rai 3, torna “Il”, programma dedicato al fact-checking sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.Attraversodella durata di 45 minuti, la trasmissione fa luce sulle situazioni in cui la liberta? e i diritti delle persone vengono compromessi sia in regimi autoritari che all’interno di quelle democrazie occidentali che marginalizzano comunità vulnerabili e minoranze.Ogni episodio analizza un’unica tematica. Le storie sono raccontate dai protagonisti senza la presenza del giornalista inviato, per lasciare spazio al racconto corale, alle immagini, ai contesti, al materiale di repertorio. Il fil rouge del racconto e? costituito dall’intervista a uno scrittore, un intellettuale o un artista, profondo conoscitore del problema affrontato.