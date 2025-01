Ilgiorno.it - Houdini ricompare in un musical, il regista Federico Bellone:“Un’amore nato quando ero bimbo”

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Destinazione Broadway. A primavera lo scintillio delle insegne di Time Square si riverbera fino al Lario grazie all’anteprima mondiale al Teatro Sociale di Como di “The Impossible Man –Magic”. Appuntamento il 23 e 24 aprile con una star delnordamericano quale Ryan Silverman, protagonista dello show (in inglese) ideato, voluto e diretto da. Dopo essere stato Billy Flynn in “Chicago” e Raoul ne “Il fantasma dell’Opera”, Silverman si cala nella celebre cella della “tortura cinese dell’acqua” dell’illusionista ungherese con le musiche di Giovanni Maria Lori, le coreografie di Gillian Bruce, e i numeri magici di Paolo Carta. Il libretto è dello stesso, com’è iniziata questa sfida? “Da bambino ho scoperto la storia di Erik Weisz, noto a tutti come Harry, grazie alla mamma di un compagno di classe che, conoscendo la mia passione per i giochi di prestigio, mi mostrò in videocassetta il celebre film del 1953 con Tony Curtis.