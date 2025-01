Anteprima24.it - Frontale lungo la provinciale 119: due feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente nel tardo pomeriggiola strada119 nel territorio sannita di Limatola. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impattodue auto.i conducenti delle due macchine copinvolte. Sul posto i mezzi di soccorso e i Carabinieri della compagnia di Montesarchio. Traffico congestionato e auto bloccateil tratto di strada che conduce alla cittadini sannita.L'articolola119: dueproviene da Anteprima24.it.