Ilrestodelcarlino.it - Due furgoni distrutti da un rogo. Fiamme partite dalla spazzatura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un incendio ha distrutto duead Anzola, nella frazione di Ponte Samoggia. Ilè divampato ieri mattina, intorno alle 9, in un piccolo parcheggio nei pressi della pizzeria Parfin adiacente alla via Emilia. Si sono registrati solamente danni ai mezzi e nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. L’allarme è stato rapido perché ilnon è passato inosservato, dato che il luogo è a pochi metristatale, particolarmente trafficata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per spegnere lee i carabinieri della locale stazione dell’Arma per i controlli del caso. Secondo i primi rilievi, lesarebbero scaturite da alcuni bidoni dell’immondizia che si trovavano nel parcheggio vicino al locale e vicino ai mezzi posteggiati. E ben presto le lingue di fuoco hanno intaccato i, distruggendoli nonostante l’intervento solerte dei pompieri.