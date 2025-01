Ilveggente.it - Che bordata a Sinner: il verdetto è da brividi

Leggi su Ilveggente.it

, che: non solo il caso Clostebol, ma anche un altro fattore piazza al centro delle critiche il tennista azzurro. Cosa è successoLo sappiamo, è inevitabile. Quando uno arriva a toccare certi livelli, ad essere il numero uno al mondo dimostrandosi, oggettivamente, il più forte di tutti, c’è sempre chi non riesce ad accettare che tutto questa possa succedere. E allora, ogni scusante è quella buona per attaccare Jannik.Che: ilè da(Lapresse) – Ilveggente.itNon basta il caso Clostebol, ancora sotto osservazione dal Tas di Losanna dopo la decisione della Wada di presentare ricorso, ma adesso in mezzo – cosa saputa e risaputa – c’è anche la questione relativa al pagamento delle tasse di. Sappiamo benissimo che l’italiano è residente nel Principato di Monaco da molto tempo, molto prima di diventare il numero uno al mondo e molto prima di guadagnare così tanto grazie alle sue vittorie.