Metropolitanmagazine.it - Aldo Cazzullo è sempre in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Ladeipiùvedein. Accanto a luiValérie Perrin e l’intramontabile Hermann Hessein, dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte radiopico.itIn tredicesima posizione “La Passione secondo Maria” di Massimo Cacciari. Questo saggio propone una riflessione sulla figuraBeata Vergine Maria attraverso il famoso affresco“Madonna del Parto” di PieroFrancesca conservato a Monterchi. Al dodicesimo posto “Il passato è un morto senza cadavere” di Antonio Manzini. Ritorna Rocco Schiavone in una complessa indagine iniziata con la morte di uno strano ciclista e il ritrovamento a casa del morto di un taccuino con numeri, nomi e sigle indecifrabili. In undicesima posizione “Miss Bee e il cadavere in biblioteca” di Alessia Gazzola.