Un primato europeo per l’Inter | 16 partite senza subire gol

Inter clean sheet.inizia il 2025 con una vittoria importantissima: il primo impegno dell’anno ha visto la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta, vinta per 2 a 0 con una grande doppietta di Denzel Dumfries. Come da un anno a questa parte, i nerazzurri di Simone Inzaghi stanno registrando nuovi record e ottenendo primati stagionali.Inter, la squadra con più clean sheets in EuropaCon il 2 a 0 inferto ai rivali bergamaschi, nella serata di Riyad,manda un chiaro messaggio a tutte le avversarie, sia in Supercoppa che in campionato. L’Atalanta, prima in Serie A a pari punti con il Napoli, rappresentava il primo scoglio per i nerazzurri di Simone Inzaghi – i quali però hanno superato in maniera eccelsa.Persi tratta della settima vittoria consecutiva contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, il quale non vince contro i meneghini dal 2018 (quando ancora c’era Luciano Spalletti in panchina).