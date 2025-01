.com - Ultimi giorni per visitare le mostre dei presepi

CIVITAVECCHIA –perlediallestite in città. Fino al 6 gennaio è possibile ammirare quellastica e pittorica dedicata alla Natività, organizzata dall’associazione archeologica Centumcellae, dalle 17.30 alle 19.30 in piazza Leandra 5. Trentesima edizione per quella ai Cappuccini, visitabile fino al 12 gennaio, con tanto di pesca reale, durante iferiali dalle 16,30 alle 19,30 e nei festivo dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Infine quella allestita dall’associazione “Ilo” di Civitavecchia e Santa Marinella presso i suggestivi locali della Rocca medievale (feriale 15,30-19,30, festivo 10-12,30 e 15,30-19,30). La mostra sarà visitabile fino al 12 gennaio. Si potranno ammirare straordinariartigianali, di notevoli dimensioni ma anche piccole miniature e diorami nei vari stili architettonici.