Squalificatela | Helena la sua verità sullo scontro con Ilaria

News TV. Una notte di tensione e scontri infuocati ha scosso gli equilibri nella Casa del Grande Fratello. Una lite è scoppiata traPrestes eGalassi. Il pubblico non ha visto nulla, ma su Mediaset Extra sono andate in onda le urla delle due gieffine e sono state trasmesse le immagini nelle quali Chiara Cainelli, rivolgendosi a Stefania Orlando, le ha detto: “Oddio, le sta mettendo le mani addosso!”Leggi anche: “Grande fratello”, notizia clamorosa su: cosa succede Leggi anche: “Grande Fratello”, nuova cotta per Alfonso D’Apice: di chi si sarebbe innamoratoLotraGalassi ePrestesLoè iniziato dopo cheha commentato l’incontro dicon il figlio, criticandola per aver affrontato argomenti personali con un minorenne in diretta nazionale.