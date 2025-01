Ilrestodelcarlino.it - Serata danzante non autorizzata, chiuso un locale: fino a quando

Bologna, 3 gennaio 2024 – Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni di un pubblico esercizio in via Lunga ad Anzola dell’Emilia: vi si è svolta unad’intrattenimento non consentita. Nelladel 14 dicembre, durante dei servizi di prevenzione finalizzati ad accertare l’attività d’intrattenimento musicale svolta nel rispetto delle disposizioni, il personale della Divisione di Polizia mmministrativa e sociale della Questura insieme alla Divisione e militari del Comando stazione carabinieri, ha verificato lo svolgimento dellanel pubblico esercizio. Nello specifico, dopo alcuni minuti di osservazione le forze dell’ordine hanno notato la presenza di due postazioni di cassa dove si affettuava il pagamento di un biglietto per accedere ale ai servizi offerti (consumazione di un drink e di un buffet), la presenza di circa 150 persone nelle due sale del, di cui una era adattata come ristorante e l’altra come sala da ballo, ed inoltre c’era la presenza di un dj che, con una consolle, metteva musica ad un volume superiore a quello consentito.