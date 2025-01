Tvpertutti.it - Scandalo Rai, fuorionda compromettenti di un conduttore: i dettagli emergono!

Leggi su Tvpertutti.it

Negli ultimi giorni il giornalista Giuseppe Candela ha acceso i riflettori su una vicenda che sta facendo discutere gli ambienti televisivi. Con un criptico tweet pubblicato poco prima delle festività natalizie, Candela ha accennato all'esistenza di alcuniimbarazzanti che coinvolgono un notodi Rai1. "Vi lancio la bomba di Natale", ha scritto il giornalista, "questi filmati girano già tra gli addetti ai lavori". Ora, nuovigrazie alla sua rubrica su Dagospia, alimentando la curiosità del pubblico e degli esperti del settore.Secondo quanto rivelato, i filmati in questione riguardano undel primo canale della TV di Stato. "Le donzelle possono tirare un sospiro di sollievo", ha precisato, lasciando intendere che si tratta di un uomo. Le clip, definite imbarazzanti, sarebbero già in circolazione tra gli addetti ai lavori, pronte a essere sfruttate dai detrattori del: "Occhio a quello che dite perché c'è sempre qualcuno che ascolta e i nemici 'in casa' sono in agguato".