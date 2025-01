Pronosticipremium.com - Roma, Hummels sul futuro: “Non so cosa farò, deciderò in estate”

Leggi su Pronosticipremium.com

Matsha vissuto una prima parte di stagione dai due volti. I primi mesi sono stati decisamente complicati, senza la possibilità di scendere in campo ed esprimere il proprio valore, mentre l’arrivo di Ranieri ha cambiato radicalmente le cose. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, l’ex Borussia Dortmund ha raccontato proprio questo inizio di esperienza a.Queste le sue parole: “Ranieri è venuto, mi ha preso da parte già il primo giorno e ha cominciato a parlare dicendo che mi conosceva, che mi ha sempre seguito negli ultimi dieci anni, che gli piaceva il mio modo di giocare e che aveva visto sia la semifinale che la finale dell’ultima Champions. Non aveva dubbi che avrei avuto un ruolo importante con lui. Mi ha subito detto che mi avrebbe fatto giocare e che avevo la sua fiducia”.