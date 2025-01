Omicidio di via Tiraboschi, le immagini del presunto assassino in fuga

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il video è stato girato con un telefono cellulare alle 15,19: un orario compatibile con quanto successo venerdì pomeriggio in via, dove alle 15,20 è stato registrato dal 118 l’intervento per un’aggressione con arma bianca ai danni di Mamadi Tunkara, 36 anni, addetto alla sicurezza del Carrefour, morto poco dopo.Lesono state girate da alcuni residenti di via Ghislanzoni, a poche decine di metri di distanza dal luogo in cui si è consumato l’. Nelle– silenziate e girate all’angolo con via Guglielmo d’Alzano – si vede un uomo di origine straniera mentre viene rincorso da un altro uomo che gli intima di fermarsi. Quello inè l’?.La scena è stata osservata da alcuni commercianti di via Ghislanzoni, che hanno visto un uomo con un maglione bianco fuggire con agitazione dalla zona poco dopo il delitto.