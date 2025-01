Formiche.net - Minacce ibride, la risposta è nella deterrenza punitiva. L’analisi di Bajar?na

Ledel regime di Vladimir Putin combinano tattiche covert, come disinformazione, attacchi informatici e manipolazioni economiche, per sfruttare vulnerabilità legali e politiche. Attribuire responsabilità e rispondere in modo efficace senza innescare conflitti è estremamente difficile, e il Cremlino ne è consapevole. Negli ultimi dieci anni gli Stati membri dell’Ue hanno compreso chiaramente che la guerra ibrida del Cremlino rappresenta una sfida significativa alla sicurezza, che richiede contromisure coordinate e una vigilanza costante.Se ci fossero dubbi, basti pensare alle accuse dello scorso 17 e 18 novembre di un attacco a un’infrastruttura critica della Nato da parte di una nave mercantile cinese nel mar Baltico. Questa problematica è stata una delle otto priorità politiche individuate per la nuova Commissione europea in un rapporto pubblicato da Cepa a ottobre, in un contesto in cui la Russia utilizza sempre più tali tecniche per influenzare il processo decisionale e l’opinione pubblica occidentale, anche riguardo all’Ucraina.