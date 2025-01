Ilgiorno.it - Massacrata di botte dai rapinatori nel suo locale a Robecco sul Naviglio: l’incubo di Capodanno

SUL– Erano da poco passate le 19 di mercoledì e la titolare del circolo cooperativo di via Roma era appena ritornata a casa. Poco dopo è dovuta rientrare nelper sbrigare alcune commissioni. Il circolo, il primo gennaio, era chiuso, ma c’è sempre qualcosa da fare e sistemare anche nei giorni di festa. La donna è entrata senza sapere che due individui si erano appena intrufolati nel bar. Due ladri in cerca di qualcosa da rubare. Nonostante l’ingresso della proprietaria, la coppia non si è spaventata e nemmeno ha cercato la via di fuga. Anzi, le hanno teso un agguato per derubarla. Si sono nascosti nel cortile sul retro e, quando lei è arrivata sorprendendoli, l’hanno aggredita per sottrarle i soldi che aveva con sé. Non contenti, l’hanno anche picchiata colpendola in pieno volto: lele hanno procurato la frattura del setto nasale.