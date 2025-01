Lanazione.it - Lavoro, Psicologi Toscani: “Cinque consigli per ripartire dopo le feste”

Firenze, 3 gennaio 2025 - “Il rientro alle vacanze natalizie è fonte di stress per molti. Ne soffre di più chi vive già situazioni di disagioco, ma può raggiungere chiunque”. A dirlo è la presidente dell’Ordine deglidella Toscana, Maria Antonietta Gulino. “Non stiamo parlando di una patologia ufficialmente riconosciuta, ma si tratta di condizioniche sempre più diffuse. Gli americani lo chiamano post vacation o holiday blues. Le festività, del resto, rappresentano un periodo in cui il tempo risulta sospeso e, con esso, i problemi, le scadenze, la sveglia per andare al, i rapporti a volte difficili nei contesti lavorativi. È come se ci riuscisse sempre meno mettersi in pausa, impossibilitati a vivere il tempo dell'attesa. Siamo sovrastimolati dalle performance, dagli obblighi, alla ricerca di esiti positivi sempre più precoci.