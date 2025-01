Ilrestodelcarlino.it - "Laminazioni, puntiamo sulle aree a bassa produttività"

Dopo le alluvioni l’agronomo lughese Alessandro Svegli Compagnoni (foto) a questo proposito riflette su "estesemarginali e a, già idonee per la laminazione dei grandi torrenti appenninici" presenti nel nostro territorio. L’agronomo osserva che "la possibilità di favorireinutili per l’attenuazione del rischio idraulico attraverso un ‘sistema a rete’, ovvero individuando, progettando e realizzando più casse di espansione, può rappresentare la chiave di volta per mettere in sicurezza il territorio". Svegli Compagnoni spiega come "da tempo Toscana e Veneto hanno promulgato normative di riferimento per il riconoscimento della ‘indennità di servitù per allagamento coattivo’, una fattispecie giuridico-estimativa che lascia al proprietario il possesso dellecoltivabili in cambio del diritto, quando e se necessario, di poter temporaneamente ‘impegnare’ quei terreni ai fini della messa in sicurezza idraulica del cavo di riferimento, in questo caso il fiume o il torrente individuato.