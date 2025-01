Bergamonews.it - La sindaca Carnevali: “Sgomento per quanto accaduto: sicurezza e convivenza civile valori fondamentali”

Bergamo. “Con profondoabbiamo appreso del tragico eventonel centro della nostra città. In questo momento desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima, colpita dalla perdita così dolorosa”.Inizia così il messaggio delladi Bergamo Elenadopo il violento omicidio di Mamadi Tunkara in via Tiraboschi, in pieno centro.Il 40enne, addetto allaal Carrefour del civico 53, è stato accoltellato tra i passanti pochi minuti dopo le 15.“Lae lasonoper Bergamo, e ogni episodio di violenza è una ferita per tutta la nostra comunità – continua la-. Come amministrazione siamo in stretto contatto con le autorità competenti per garantire che la giustizia faccia il suo corso e fornire tutto il supporto più utile, insieme al presidio del territorio, per garantire ladi tutti i cittadini”.