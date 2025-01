Ilrestodelcarlino.it - Il valore dei ritratti nella storia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Nicoletta Barberini Mengoli GIORNI fa, la docente didell’arte moderna della nostra Università, Barbara Ghelfi, ha tenuto una conferenza in una casa privata suldei, riferendosi in particolare a un personaggio del celebre casato Hercolani. Ne riporto una breve sintesi. Come e più di altri manufatti artistici, nel Rinascimento idi principi aristocratici ebbero una larga circolazione, poiché costituivano doni graditissimi e preziosi nel circuito della commitenza privata ed erano i legati all’immagine della casata. Veri e propri simboli di appartenenza ad uno status, in grado cioè di esplicitare il ruolo ricoperto dal ritrattato e i prestigiosi legami di sangue, venivano dipinti negli ambienti di rappresentanza dei palazzi aristocratici del tempo.