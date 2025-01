Il trio sotto contratto del Liverpool deve vincere un altro trofeo prima di partire

Leggi su Justcalcio.com

Il capocannoniere della Premier League Mohamed Salah ha detto che lascerà il club insieme a Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk solo dopo aver vinto di nuovo la massima serie.I Reds sono sei punti di vantaggio sull'Arsenal con una partita in meno in testa alla classifica nella lorostagionela guida dell'allenatore Arne Slot, ma l'attenzione si è sempre più concentrata sul rinnovo dell'iconico attaccante Salah, del capitano Van Dijk e dell'esterno Alexander-Arnold le loro offerte una volta scadute alla fine della campagna."La mia motivazione quest'anno erauned essere una parte importante nella vittoria di quel, in particolare la Premier League", ha detto Salah a Sky Sports, parlando della squadra riunita dal predecessore di Slot, Jurgen Klopp, i cui trofei includono i Campioni 2018/19 League e Premier League 2019/20.