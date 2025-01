Ilrestodelcarlino.it - "Il sistema idrico torni pubblico. Le bollette sono troppo alte"

Non si esauriscono le polemiche sull’aumento dei costi delleidriche. Michele Felici, ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale che già su queste pagine aveva denunciato l’incremento delle fatture sproporzionato rispetto al servizio offerto da Marche Multiservizi, ci invia una ulteriore nota. "Da utente che da sempre fa l’autolettura del contatore – scrive Felici – riporto un lampante confronto: bolletta di agosto e settembre 2024 (consumo 33 metri cubi), totale 103,70 euro. Bolletta di ottobre e novembre 2024 (32 metri cubi), totale 167,22 euro. Nella seconda bolletta è riportata la dicitura: “stiamo ricalcolando consumi già fatturati relativi al periodo dal 25.11.23 al 23.09.24 per adeguamenti tariffari“. Marche Multiservizi assicura che gli aumenti per gli anni ’23, ’24 e ’25contenuti all’8% annuo, per cui chi nel 2023 pagava ipoteticamente una bolletta da 100 euro, nel 2024 pagherà 108 euro e nel 2025 pagherà 116,64 euro.